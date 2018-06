OM : 18ME pour Morgan Sanson, l'OM a des gros clients !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Recruté par l'Olympique de Marseille lors du mercato d'hiver 2017 pour 12ME, bonus inclus, Morgan Sanson sort d'une bonne saison avec le club phocéen et cela n'est pas passé inaperçu. En effet, selon France-Football, plusieurs gros clubs anglais auraient l'intention de faire une offre à l'OM afin de recruter le milieu de terrain français, notamment Arsenal et Chelsea, mais à priori ce serait Tottenham qui serait prêt à faire le plus gros forcing.

L'hebdo footballistique affirme que Mauricio Pochettino apprécie énormément le profil de Morgan Sanson et le coach des Spurs, qui a été récemment cité comme un possible remplaçant de Zinedine Zidane au Real Madrid, en aurait fait une de ses priorités lors du mercato estival. Outre les trois club londoniens de Premier League, on évoque aussi des touches avec le FC Séville, le club andalou ayant également apprécié la saison de Morgan Sanson sous le maillot de l'Olympique de Marseille. On évoque par ailleurs un prix de 18ME pour l'ancien montpelliérain, de quoi permettre une bonne opération financière à l'OM, surtout si la concurrence entre ces clubs permet de franchir ce prix.