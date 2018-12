OM : Marseille attend toujours son point de chute en Coupe de France

Dans : OM, Coupe de France, Coupe.

Etonnante situation autour du match entre Andrézieux et l’Olympique de Marseille. Afin de satisfaire le maximum de monde, le club qui évolue en Nationale 2 avait convenu d’accueillir le club provençal dans le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, pour un succès populaire assuré. Cela permettait à Andrézieux de répondre aux nombreuses demandes de billets pour cette rencontre. Tout semblait en place, mais cette autorisation a été refusée.

En effet, dans le même temps, l’AS Saint-Etienne qui se rendra à Strasbourg pour y affronter l’Olympique Strasbourg, pourrait voir son match être inversé pour des raisons de sécurité. Cela ne laisse pas le Chaudron disponible et le club de la Loire devrait donc se rapatrier sur son Envol Stadium, inauguré récemment et d’une capacité de 5000 places, dont 3000 assises. Insuffisant pour combler tout le monde, mais normalement suffisant pour avoir l’accord de la FFF et trouver enfin un lieu capable d’accueillir cette rencontre.