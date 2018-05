OM : Marseille adore Talisca, mais une offre à 40 ME tombe...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille devra se renforcer afin d’accrocher une qualification pour la Ligue des Champions. En attaque, un buteur est attendu et Valère Germain pourrait quitter l’OM, un an seulement après son arrivée. Mais les dirigeants phocéens devraient également se renforcer avec l’arrivée d’un milieu offensif, les absences de Dimitri Payet et/ou de Florian Thauvin ayant trop souvent été préjudiciables à l’équipe de Rudi Garcia cette année. Dans cette optique, le nom d’Anderson Talisca (Besiktas) a régulièrement été cité à Marseille.

Talisca veut jouer la Ligue des Champions

Prêté par le Benfica Lisbonne en Turquie il y a deux ans, Anderson Talisca va revenir dans la capitale portugaise fin juin. Mais selon toute vraisemblance, le Brésilien sera immédiatement placé sur le marché des transferts et selon les informations de Guillermo Bullon, l’OM est à l’affût pour le recruter. En effet, le profil du joueur « plaît beaucoup à la direction de l’OM ». Néanmoins, le critère sportif pourrait faire mal au club phocéen dans ce dossier puisque le journaliste espagnol explique que, sans la Ligue des Champions, il va devenir très difficile pour Marseille de boucler cette arrivée. De plus, Anderson Talisca est courtisé en Angleterre, et selon O Jogo, Manchester United devrait tout rafler avec une offre à 40 ME qui aurait mis tout le monde d'accord.