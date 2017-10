OM : Marseille 3e de L1 ? Anigo s'en fout complètement !

Dans : OM, Ligue 1.

Après une longue traversée du désert, José Anigo est désormais en poste à Levadiakos en Grèce, où il occupe la 5e place du classement.

L’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille a vécu des moments difficiles dans la cité phocéenne, que ce soit professionnellement ou dans sa vie privée. Ainsi, il a vraisemblablement décidé de se couper de tout lien avec cette ville qu’il a pourtant toujours aimé. Dans les colonnes de L’Equipe, il explique même ce mercredi ne plus se tenir au courant des résultats du club actuellement sur le podium de la Ligue 1.

« Je me fiche de ce que fait l'OM. Je ne savais même pas combien le club était au classement. Qu'il marche ou pas, cela ne m'apporte pas plus de bonheur. Je ne veux plus de liens avec les mecs de l'OM. D’ailleurs, j’ai supprimé tous mes contacts téléphoniques en lien avec le club récemment. Je ne veux plus entendre parler de l'OM » a confié celui qui a tout connu à Marseille, de directeur sportif à entraîneur. Des déclarations qui ne vont pas aider à remonter sa cote de popularité, au plus bas depuis son départ pour l’Espérance de Tunis (où il n’est resté que quelques semaines).