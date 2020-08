OM : Mariano Diaz à Marseille, merci l'OL pour l'idée

Dans : OM.

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid depuis son retour en provenance de Lyon, Mariano Diaz pourrait bien quitter la capitale espagnole cet été.

Zinedine Zidane ne compte clairement pas sur lui, ce qui signifie que Mariano Diaz pourrait faire ses valises en cas d’offre intéressante cet été. Reste que l’international dominicain ne quittera pas un club de la grandeur du Real Madrid pour une formation du ventre mou en Angleterre ou en Italie. Vraisemblablement, seule une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions peut prétendre à recruter l’avant-centre de 27 ans, auteur d’un but en sept matchs cette saison avec le Real Madrid. Selon Le Phocéen, un rebond à Marseille pourrait être favorable au joueur mais également à l’OM, qui cherche un concurrent à Dario Benedetto. Et avec Pablo Longoria, spécialiste de la Liga aux manettes, cela peut coller selon le média marseillais.

« L’OM pourrait explorer le marché des prêts, avec les entrées de Pablo Longoria en Liga. Mariano Diaz, pourquoi ça pourrait le faire ? Parce que sa seule grosse saison, c'était avec Lyon en Ligue 1. Il a 27 ans et de l'expérience, acquise notamment au Real Madrid où il a fait parler de lui cette saison en marquant contre le Barça lors du match retour en Liga. Zinédine Zidane ne compte pas sur lui et un prêt pourrait le mettre en valeur dans l'optique de bien le vendre en 2021, à deux ans du terme de son contrat. De plus, il est capable de se débrouiller seul en pointe avec peu de ballons » détaille le média, pour qui un prêt de Mariano Diaz à l’Olympique de Marseille serait assurément le gros coup du mercato. Reste à voir ce qu’en pense l’ancien buteur des Gones.