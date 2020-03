TV : OM-PSG sur Canal+, rendez-vous à 21h quand même

Dans : Ligue 1.

C'est ce dimanche soir que devait se jouer le match entre l'OM et le PSG au Vélodrome. Pour éviter la déprime, Canal+ propose un best of en tentant de faire plaisir aux supporters des deux clubs.

Attendu comme chaque saison, même si sportivement le PSG n’est plus vraiment l’adversaire numéro 1 de l’OM depuis pas mal de temps, le Classico français n’aura pas lieu. Marseille-Paris avait été d’abord prévu à huis clos au Vélodrome avant d’être finalement reporté. Mais pour Canal+, qui mise toujours énormément sur cette affiche malgré la domination sans partage de Paris ces dernières années, cette rencontre méritait une émission spéciale. Et c’est donc à la date et à l’heure du match que la chaîne cryptée proposera un best of à même de faire plaisir à tout le monde.

« La Ligue 1 en pause, CANAL+ propose aux téléspectateurs de vivre une soirée Classico différente. Dès 21h, la chaîne proposera les meilleurs moments de 6 matchs joués au Vélodrome ces dernières années. Quinze minutes par rencontre, pour une soirée intense mêlant le meilleur de cette confrontation unique. La soirée sera présentée par Hervé Mathoux », annonce la chaîne cryptée.

Les 6 OM-PSG retenus sont :

27/11/2011 : 3-0 (Rémy 9’, Amalfitano 65’, Ayew 84’)

07/10/2012 : 2-2 (Gignac 17’, Ibra 23’, Ibra 25’, Gignac 32’)

05/04/2015 : 2-3 (Gignac 30’, Matuidi 35’, Gignac 43’, Marquinhos 49’, Morel csc 51’)

26/02/2017 : 1-5 (Marquinhos 5’, Cavani 15’, Lucas 49’, Draxler 60’, Fanni 69’, Matuidi 71’)

22/10/2017 : 2-2 (L. Gustavo 15’, Neymar 33 ‘, Thauvin 78’, Cavani 93’)

28/10/2018 : 0-2 (Mbappé 65’, Draxler 95’)