OM : Mandanda, vers un départ cet hiver ?

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

La hiérarchie semble désormais claire pour Jorge Sampaoli : Steve Mandanda est le gardien numéro 2, derrière Pau Lopez. Le gardien emblématique de l’OM se tient à l’écoute d’éventuelles offres au mercato hivernal.

A son arrivée, Jorge Sampaoli ne voulait pas parler de hiérarchie sur la question des gardiens de but. Comme pour tous les autres postes, l’entraîneur argentin a une réflexion simple : le meilleur joue. Depuis plusieurs mois, Pau Lopez monte en puissance. Il a livré de prestations solides. L’OM n’est pas l’une des trois meilleures défenses de Ligue 1 pour rien. Jorge Sampaoli est convaincu. Et pendant ce temps, Steve Mandanda squatte le banc à l’OM, pour la première fois de sa carrière. Il avait démarré la saison en tant que titulaire, jusqu’au match contre l’ASSE le 28 août dernier. Depuis, l’international français n’a été aligné qu’une seule fois, en plus de trois mois. C’était au Vélodrome contre Metz (0-0) le 7 novembre dernier. Steve Mandanda avait gardé sa cage inviolée. Ce dimanche, après un nouveau match regardé depuis le banc, contre Brest samedi (1-2), le Quotidien du Sport fait quelques révélations sur l’état d’esprit de Steve Mandanda.

Mandanda veut retrouver du temps de jeu et l’équipe de France

Steve Mandanda n’espère pas non plus une baisse de régime de Pau Lopez. Mais il se tient prêt au cas où elle interviendrait. Et il réfléchit également à un départ, bien qu’il soit confortablement lié à l’OM jusqu’en juin 2024. Le champion du monde 2018 est ouvert à un départ. Ou du moins, il est à l’écoute d’éventuelles offres. Il veut retrouver du temps car il croit encore en une sélection pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Jorge Sampaoli aimerait lui le garder sous la main, même si cela paraît compliqué. Une séparation entre l’OM et Steve Mandanda n’est pas à exclure en janvier prochain.