OM : Mandanda n'a pas aimé du tout cette décision de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Cette saison, c'est Dimitri Payet qui a récupéré le brassard de capitaine de l'OM laissé libre après le départ de Bafé Gomis. Et à priori ce choix n'a pas fait le bonheur de Steve Mandanda. Dans France-Football, le gardien de but de l'Olympique de Marseille avoue qu'il a regretté qu'on ne lui confie pas de nouveau ce rôle de capitaine après son retour d'Angleterre. Sans en faire une maladie, Steve Mandanda a quand même tenu à faire connaître ce petit sujet de mécontentement.

« Je pense que je pèse toujours autant. J'ai de la personnalité, de l'expérience et je suis écouté. Je me fais toujours respecter. Je suis un leader naturel à l'OM. Mais le fait de ne pas récupérer le brassard m'a (il cherche ses mots) affecté. Ça m'a même un peu blessé (...) Le brassard de l'OM me tient à cœur. Il m'a toujours aidé à être plus performant », a confié Steve Mandanda, qui envoie ainsi un message très clair à Rudi Garcia et à ses coéquipiers de l'Olympique de Marseille. Entre Dimitri Payet et lui, l'OM devra trancher, même si cela ne donnera probablement pas lieu à une affaire d'état.