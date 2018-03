OM : Mandanda le rappelle, OM rime avec Europe

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

L'Olympique de Marseille affrontera jeudi soir Bilbao en match aller des huitièmes de finale d'Europa League, et le club phocéen a bien l'intention de prendre une option sur les quarts, même si le Vélodrome sera loin d'être plein encore une fois. Mais quoi en soit, Steve Mandanda estime que l'OM a l'Europe dans son ADN et que le club phocéen n'a pas le droit de badiner avec cette épreuve. Pour le gardien de but marseillais, tout doit être fait pour briller sur le Vieux Continent, même si cela nécessite une débauche d'énergie.

« On ne peut pas se permettre de laisser passer une compétition aussi importante que l'Europa Ligue. On a un effectif de qualité, je suis persuadé que l'on peut enchaîner et jouer tous les trois jours. Quand on arrive en huitièmes de finale on a envie d'aller au bout, pour moi, ça reste important de figurer en Europe. L’OM doit figurer chaque année en Europe. Dans ce qui est collatéral, c'est marquer des points UEFA », a expliqué Steve Mandanda, qui aura son rôle à jouer dans ce parcours européen de l'Olympique de Marseille.