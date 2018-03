OM : Mandanda avoue que le PSG est 10 fois plus fort

Dans : OM, PSG, Coupe de France.

Revenu dans les cages pour ce quart de finale de Coupe de France, Steve Mandanda ne s’est clairement pas ennuyé ce mercredi soir au Parc des Princes. Le portier olympien a effectué plusieurs parades décisives, mais a simplement permis au score de rester honorable. L’OM a beaucoup subi et le talent des joueurs offensifs parisiens a fait la différence. Le score final de 3-0 est difficilement contestable et le gardien numéro 2 de l’équipe de France reconnaissait sans mal la nette supériorité parisienne.

« C’est dur mais logique. Le PSG est largement supérieur. On a vu à quel point c’était compliqué pour nous. Sur ces deux matches-là, on n’a pas marqué, on n’a quasiment pas eu d’occasions. (Hier) soir, on a fait illusion. Mais on prend un but qui nous tue physiquement et mentalement, à un moment clé du match. On fait beaucoup d’efforts et on manque de lucidité par la suite. C’est la différence qu’il y a entre cette équipe bâtie pour gagner la Ligue des champions et nous qui jouons les deux ou trois premières places dans le championnat de France », a avoué sur La Provence Steve Mandanda qui sait que sa formation peut oublier la première place et la Coupe de France, et va désormais devoir se concentrer à fond sur l’Europa League et la course au podium.