OM ‍: Malinovskyi est obsédé, Marseille veut son chèque

Par Adrien Barbet

Pas dans les plans de Marcelino et considéré comme indésirable, Ruslan Malinovskyi va très certainement quitter l'Olympique de Marseille. Le milieu ukrainien a de nombreux prétendants, dont certains en Italie, ou en Turquie. Mais il hésite.

Avec le gros mercato réalisé par l'OM, il y a une certitude, Ruslan Malinovskyi n'a plus sa place à Marseille. Recruté pour dynamiser le jeu phocéen, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame n'a inscrit que 2 buts pour sa première demi-saison, dont un contre le PSG en Coupe de France. Un bilan bien trop maigre pour prétendre à une place dans la rotation de l'effectif marseillais, qui a été considérablement amélioré cet été avec l'arrivée de plusieurs joueurs à vocation offensive. Le joueur de 30 ans doit absolument se trouver une porte de sortie pour ne pas vivre une saison blanche. Heureusement, l'international ukrainien (55 sélections) possède encore une belle cote sur le marché des transferts, notamment en Italie où son profil est toujours apprécié, en Turquie où son arrivée est très attendue et même en Premier League.

Malinovskyi prépare son retour en Serie A et zappe Beşiktaş

Selon les informations du journaliste et spécialiste du mercato, Nicolò Schira, Ruslan Malinovskyi a tapé dans l'œil du Torino et du Genoa. C'est ce dernier club italien qui est le plus avancé dans le dossier et qui étudie la possibilité de recruter le milieu de terrain offensif. Beşiktaş était également intéressé par Malinovskyi, mais ce dernier semble privilégier un retour en Serie A, championnat qu'il connaît très bien puisqu'il a notamment été élu meilleur passeur en 2021. L'ancien joueur de Bruges devrait selon toute vraisemblance quitter l'OM, seulement six mois après avoir posé ses valises dans le club de la cité phocéenne. Un transfert qui se solde par un échec pour Marseille, même si financièrement Pablo Longoria va limiter la casse concernant un joueur acheté pour 10 million d'euros.