OM : Macron qui consulte Eyraud, Didier Roustan est scié

Dans : OM.

Bien connu pour ne jamais avoir sa langue dans sa poche, Didier Roustan a commenté le rapprochement observé entre Emmanuel Macron et Jacques-Henri Eyraud.

Jeudi, Le Parisien dévoilait que le patron de l’Olympique de Marseille était le seul président de Ligue 1 a avoir été sérieusement consulté par Emmanuel Macron pour prendre la décision d’arrêter définitivement le championnat de France. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir, surtout quand on sait que le président de l’OM avait tout intérêt à stopper la saison afin de sécuriser la deuxième place du club provençal. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Didier Roustan a réagi à cette information et pour le journaliste, il est clair qu’Emmanuel Macron n’a pas été inspiré en s’entourant d’un président aussi peu expérimenté que Jacques-Henri Eyraud. Les deux hommes apprécieront…

« Eyraud seul président de L1 consulté par Macron, ce n’est pas loin d’être scandaleux. Car Jacques-Henri Eyraud, à dix journées de la fin, avait tout intérêt, avec une équipe qui tirait la langue et qui gagnait à l’arrache contre des équipes moyennes, de blinder cette deuxième place. Pour des tas de raison, Marseille avait intérêt à sécuriser les 45 ME de la Ligue des Champions. Et puis à la place de Macron, fais-toi conseiller par des spécialistes expérimentés qui connaissent tous les tenants et les aboutissants, pas par Jacques-Henri Eyraud qui est loin du compte » a lâché Didier Roustan, pour qui il est bien évident que tout cela ne s’est pas fait de manière très clean. Une position également défendue par Jean-Michel Aulas, lequel envisage très clairement de saisir l’Autorité de la concurrence afin de savoir s’il y a eu une alliance des clubs siégeant au conseil d’administration de la LFP contre l’OL pour définir le classement final de la Ligue 1.