OM : Macron convaincu par Eyraud ? La polémique explose !

Dans : OM.

Pour décider de l'arrêt de la saison en Ligue 1, Emmanuel Macron aurait été convaincu par plusieurs personnes, dont en dernier ressort Jacques-Henri Eyraud.

Jean-Michel Aulas risque de tousser très fort s’il lit ce jeudi Le Parisien. En effet, le quotidien affirme que c’est Emmanuel Macron qui a donné l’ordre à Edouard Philippe de stopper définitivement la Ligue 1 lors de son discours à l’Assemblée Nationale le 28 avril dernier. Pour trancher dans le vif, le Président de la République a consulté Pierre Ferracci, président du Paris FC et dont le fils est le témoin de mariage et un très proche d’Emmanuel Macron, mais également Didier Deschamps et Noël Le Graët. Mais Jacques-Henri Eyraud a également été interrogé par le Président de la République, ce dernier étant clairement un supporter de l’Olympique de Marseille.

Et le président de l’OM aurait vivement incité Emmanuel Macron à mettre un terme à la saison, alors que son club était dauphin du PSG et donc qualifié pour la Ligue des champions. « Avec des pertes estimées à 127 millions d'euros, Eyraud voit en la qualification pour la Ligue des champions une aubaine inespérée après la saison réussie de son club. Le dirigeant militera auprès du président de la République, sans doute déjà convaincu, pour arrêter le championnat. L'Elysée dément également cet entretien. Eyraud représente les gros clubs. Lesquels préfèrent tous, à choisir, commencer la saison 2020-2021 dans les meilleures conditions et le plus tôt possible, que terminer celui en cours », explique Dominique Sévérac. De quoi agacer Jean-Michel Aulas qui ce jeudi tirera sa dernière cartouche devant le Conseil d’Etat.