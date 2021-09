OM : Macron interpelle Payet et Longoria, il veut un titre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En déplacement officiel à Marseille en milieu de semaine, Emmanuel Macron a profité de sa présence dans la cité phocéenne pour diner avec Dimitri Payet et Pablo Longoria.

Ce n’est un secret pour personne, le président de la République est un grand supporter de l’Olympique de Marseille. Il était donc logique pour Emmanuel Macron de profiter de son déplacement officiel dans la cité phocéenne pour échanger avec certains acteurs importants de l’OM. A l’occasion d’un cocktail dinatoire organisé à Marseille, le chef de l’Etat a notamment rencontré le président Pablo Longoria et le vice-capitaine, Dimitri Payet. L’occasion pour Emmanuel Macron de féliciter les deux hommes pour le début de saison prometteur de l’OM. « Il leur a expliqué qu’il apprécie les valeurs de l’équipe, car cet OM "va de l’avant, ne s’avoue jamais vaincu et cela colle à l’esprit de la ville" » selon RMC.

Macron veut que l'OM gagne la Coupe de France

La radio explique par ailleurs que Dimitri Payet et Pablo Longoria ont offert à Emmanuel Macron un maillot de l’OM, floqué du n°10 et du nom du président. « J’accepte ce cadeau, mais je vais avoir des problèmes avec les autres clubs » a plaisanté Emmanuel Macron, lequel n’a pas manqué par ailleurs de féliciter Dimitri Payet pour son début de saison en boulet de canon. Avec trois buts en trois matchs, le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille est indiscutablement l’homme fort de son équipe, et sa forme physique n’y est pas étrangère. Toujours sur le volet sportif, Emmanuel Macron a enfin lancé un défi à Pablo Longoria et à Dimitri Payet : gagner la Coupe de France. « Ce n’est pas drôle d’aller au stade de France sans voir l’OM » a notamment plaisanté le chef de l’Etat, qui descend sur la pelouse lors de la finale, comme le veut la tradition. Et qui se ferait une joie de remettre la coupe aux Marseillais en juin prochain…