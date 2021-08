OM : Payet est on fire, Daniel Riolo fait un vœu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En feu depuis le début de la saison, Dimitri Payet est l’homme fort de l’Olympique de Marseille avec déjà trois buts au compteur.

Au-delà des chiffres, l’international français affiche une forme physique impressionnante. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet semble affûté et motivé comme jamais, et c’est l’OM en qui en profite. Les observateurs aussi en prennent pleins les yeux, à l’instar de Daniel Riolo. Par le passé, le consultant de RMC a très souvent égratigné Dimitri Payet, lui reprochant son manque évident de professionnalisme. Mais lorsque le n°10 de l’OM est au top, comme c’est actuellement le cas, l’éditorialiste de l’After Foot sait aussi le reconnaître. C’est précisément ce qu’il a fait après le succès décroché par Marseille face à Saint-Etienne au Vélodrome lors de la quatrième journée de Ligue 1.

Payet en feu, Riolo veut que ça dure

« Moi, je ne veux pas que ça se finisse mal pour l’OM. J’espère qu’on retiendra le positif. Je veux que cette idée du foot soit marquante pour notre foot. J’espère juste que ce déséquilibre permanent, ce sentiment de tout ou rien, ne tourne pas du mauvais côté. On se demande ce que va donner ce jeu contre un fort ? L’autre question, c’est Payet. Il fait tout depuis le début de la saison. Il est heureux, il est bien physiquement, il kiffe Sampaoli. Mais on sait que ça se termine toujours mal avec ses entraîneurs… Donc j’espère qu’il n’aura pas une crise avec Sampaoli au bout de six mois. J’ai envie de le voir toujours comme ça Payet. L’OM s’est construit autour de lui. Under, De La Fuente, Gerson… J’aime bien ces jeunes. Il y a une telle bonne volonté dans cette équipe qu’on ne peut avoir qu’un regard bienveillant sur ce que fait l’OM. Ce Marseille est basé sur la générosité » a lancé Daniel Riolo, bluffé par le jeu de Marseille depuis le début de la saison et qui espère de tout cœur qui l’histoire terminera bien entre son coach Jorge Sampaoli et son artiste Dimitri Payet. Ce serait alors très bon signe pour l’OM…