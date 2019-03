OM : Lyon prend le large, René Malleville panique

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Dimanche, l’Olympique de Marseille a fait la très mauvaise opération de la 29e journée. Et pour cause, l’équipe de Rudi Garcia s’est inclinée au Parc des Princes pendant que Saint-Etienne et surtout Lyon ont gagné. Les partenaires de Nabil Fekir reprennent ainsi six points d’avance sur l’OM et il va forcément devenir compliqué pour les Phocéens de combler ce retard. Une situation comptable qui irrite au plus haut point René Malleville, lequel n’a pas aimé la prestation des Olympiens au Parc des Princes dimanche soir.

« La logique a été respectée mais j’aurais aimé qu’elle soit respectée d’une autre façon. Hormis peut-être un peu Kamara, je ne vois pas qui est sorti du lot. Je veux bien perdre mais être une victime comme on l’a été hier, ce n’est pas possible… Lopez, Mandanda, Thauvin, ils ont été catastrophiques. Je n’ai rien vu de mon équipe qui puisse me faire dire pendant le match que c’était possible. A aucun moment du match hier, j’ai trouvé que l’exploit était envisageable. C’est désolant. Il faut se bouger contre Paris ! Malheureusement, Lyon a gagné, ils repartent à six points devant nous. C’est ça qui me fait le plus chi… » a confié le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille sur Le Phocéen. Reste maintenant à voir si les 9 journées qui restent à disputer suffiront aux coéquipiers de Mario Balotelli pour rattraper l’OL…