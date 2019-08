OM : Luiz Gustavo out, Rongier in, Zubi prêt à faire banco

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Les négociations entre l’Olympique de Marseille et Fenerbahçe continuent et sont même désormais publiques, puisqu’André Villas-Boas a expliqué que la dernière offre effectuée par le club d’Istanbul ne convenait pas à l’OM, et avait donc été rejetée. L’accord pourrait se situer autour de 8 ME, si jamais la formation turque était destinée à partir aussi haut. Auquel cas, le message envoyé ne serait pas spécialement réjouissant pour les supporters, à moins que l’OM ait le temps de conclure ses approches avec Valentin Rongier.

Pour le moment, c’est le scénario envisagé par Andoni Zubizarreta, qui ne possède que cette seule solution de repli en cas de départ du Brésilien affirme L'Equipe. Autant dire qu’il faudra se montrer convaincant avec Nantes, qui réclamait il y a peu près de 20 ME pour son capitaine, surtout dans la dernière ligne droite du marché des transferts. C’est le scénario envisagé par le directeur sportif espagnol, qui espère ainsi avoir une petite rallonge de la part de sa direction pour conclure l’arrivée du Nantais en cas de vente de Luiz Gustavo. Ce n’est pas gagné vu l’énervement de Frank McCourt et les finances à sec de l’OM mais cela permettrait au moins au club provençal de sauver les apparences en ayant recruté un joueur par ligne cet été.