OM : Luiz Gustavo envisage déjà de finir sa carrière à l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Venu pour moins de 10 millions d’euros au mercato cet été, Luiz Gustavo est sans doute la recrue qui impressionne le plus dans la cité phocéenne depuis le début de la saison.

Véritable patron de l’équipe de Rudi Garcia, l’international brésilien a notamment été l’auteur de prestations éblouissantes dans des grosses affiches comme face au PSG ou Nice. Sur les antennes de BeIN SPORTS, il s’est exprimé sur son avenir. Envisage-t-il de terminer sa carrière en France, à Marseille ? Pas du genre à se mouiller et à se fermer des portes, l’ancienne star du Bayern Munich n’exclut aucune possibilité.

« Terminer ma carrière ici ? Dans le foot, tout est possible. Pour l'instant, je suis très heureux, et reconnaissant envers l'OM. Mon adaptation ? Forcément, j'échange surtout avec Rolando, Doria et Ocampos, car on parle la même langue. J'essaie d'échanger avec tout le monde. Par exemple, Florian Thauvin est un bon ami. Il parle un peu espagnol, on rigole beaucoup. Cette ferveur, c'est ce dont j'avais besoin. Des supporters qui vivent pour leur club, avec une passion débordante » a lancé le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Une chose est sûre, Luiz Gustavo a déjà été adopté par les supporters olympiens, qui rêvent de le voir porter le maillot bleu ciel et blanc durant de longues années…