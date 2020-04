OM : Lopez à Séville, la température redescend subitement

Dans : OM.

En proie à d’importantes difficultés financières, l’Olympique de Marseille ne retiendra pas Maxime Lopez lors du prochain mercato.

Remplaçant depuis la prise de fonctions d’André Villas-Boas, le minot de 21 ans pourrait lui aussi être tenté par un départ. Cela tombe bien, il a toujours la cote sur le marché des transferts en dépit de son faible temps de jeu cette saison. En Premier League, certaines écuries de bas de tableau comme West Ham pistent le milieu de terrain de l’OM mais c’est en Espagne que son futur pourrait s’écrire. Comme indiqué en milieu de semaine, le FC Séville est très intéressé par Maxime Lopez. Ces dernières heures, la presse andalouse indiquait même qu’un accord n’était plus si lointain entre Monchi et Andoni Zubizarreta pour un transfert compris entre 8 et 10 ME.

Ce vendredi, Estadio Deportivo fait légèrement machine arrière. Le journal espagnol confirme l’intérêt très concret du FC Séville pour le milieu relayeur de l’OM, mais tempère les ardeurs en indiquant que Monchi étudie plusieurs dossiers pour renforcer les rangs andalous. Maxime Lopez est apprécié en interne au sein du club espagnol, mais il n’y a absolument aucun accord ni avec le joueur, ni avec la direction marseillaise. Car initialement, Jacques-Henri Eyraud tablait plutôt sur une vente comprise entre 12 et 15 ME pour Maxime Lopez. Dans l’entourage du président olympien, on préfère donc temporiser en espérant une envolée des prix grâce aux clubs de Premier League. Reste que Maxime Lopez, qui pourrait accomplir son rêve en disputant la Ligue des Champions au sein de son club formateur l'an prochain, ne sera certainement pas d’accord pour rejoindre un club de bas de tableau en Angleterre, ce qui va forcément poser un problème à l’OM à un moment donné…