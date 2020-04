OM : Le départ de Lopez se précise, son prix s'écroule

Dans : OM.

Pour sortir la tête de l’eau financièrement, l’OM sera dans l’obligation de vendre certains joueurs à forte valeur marchande au mercato. Maxime Lopez en fait partie.

Très utilisé par Rudi Garcia les saisons précédentes, le minot de 22 ans est loin d’être un titulaire aux yeux d’André Villas-Boas depuis le début du championnat. Toutefois, sa cote reste assez élevée sur le marché des transferts et notamment en Espagne, où son profil technique colle avec les caractéristiques du championnat. Ce mercredi, Estadio Deportivo confirme l’intérêt du FC Séville, déjà évoqué à de multiples reprises ces dernières semaines. Néanmoins, la perspective d’une vente très importante semble s’éloigner pour Jacques-Henri Eyraud, qui ne touchera pas le pactole avec le transfert de Maxime Lopez.

Et pour cause, le média andalou indique que les pourparlers sont en cours entre Andoni Zubizarreta et Monchi et que vraisemblablement, l’OM ne parviendra pas à tirer plus de 10 ME de la vente de son milieu de terrain formé au club. La somme de 8 ME est même évoquée alors qu’initialement, c’est plutôt un chèque de 12 ME que l’Olympique de Marseille espérait récupérer dans l’opération. Toutefois, rien n’est encore définitif selon le média espagnol, qui précise que l’intérêt de certains clubs anglais pour Maxime Lopez pourrait relancer le dossier et faire monter les enchères. West Ham s’est notamment vaguement intéressé au joueur, mais nul doute que ce dernier sera bien plus sensible à l’appel du FC Séville qu'à celui des Hammers. D’autant qu’en rejoignant les rangs de l’actuel 3e de Liga, Maxime Lopez pourrait disputer la Ligue des Champions, et retrouverait un ancien coéquipier marseillais, à savoir Lucas Ocampos.