OM ‍: Longoria vend Lodi, Gattuso lâche ses critiques

Quelques mois après sa signature, Renan Lodi a déjà quitté l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria et le latéral gauche n’ont pas résisté à la tentation face à l’offre d’Al-Hilal. Ce que regrette l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso commence à mieux connaître Pablo Longoria. A chaque mercato, le président de l’Olympique de Marseille applique sa philosophie selon laquelle tous les joueurs de l’effectif peuvent partir en cas d’offre satisfaisante. Sa stratégie s’est confirmée cet hiver avec la vente de Renan Lodi. Le latéral gauche brésilien, seulement arrivé l’été dernier, a été transféré au club saoudien d’Al-Hilal pour un montant d’environ 23 millions d’euros. Si le dirigeant se frotte les mains, l’entraîneur marseillais a partagé sa tristesse en conférence de presse.

Gattuso se plaint du mercato

« Je pense que c'est impossible que le mercato hivernal, le mercato de janvier, dure 30 jours. C'est très long, s’est plaint Gennaro Gattuso. Après, quand on a un joueur à qui l’on propose trois fois plus d'argent que ce qu'il touche ici, c'est dur de le retenir. Moi, j'ai un grand respect pour Renan Lodi. J'avais une très bonne relation avec lui. Mais voilà, après on ne peut pas tout contrôler. Quand un joueur se voit proposer trois fois plus que ce qu'il gagne à l'heure actuelle, et qu'il veut partir, c'est au club de trouver un peu la solution. »

« Moi, je vous le dis honnêtement, le président ne voulait pas vendre ce joueur, j'en mets ma main au feu, a poursuivi l’Italien. Mais quand tu vois que le joueur, ça peut lui changer la vie, qu'il commence à faire une série de raisonnements, à penser, etc., il faut l'accepter. On a dû retourner sur le mercato, prendre Garcia. Après, c'est sûr que ça me fait de la peine, c'est dur, c'est la réalité du mercato. Mais encore une fois, je le répète, c'est très difficile d'avoir un mercato qui dure vraiment du 1er au 31 janvier. » D’ici là, Gennaro Gattuso le sait, l’Olympique de Marseille n’est pas à l’abri d’un nouveau coup dur.