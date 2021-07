OM : Longoria toujours en vie pour Almada

Dans : OM.

Déjà très actif sur le marché des transferts, l’OM espère encore réaliser quelques coups d’ici la fin du mois d’août.

Pablo Longoria a conscience des trous à combler au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Le poste de latéral droit est par exemple dépourvu depuis le départ de Sakaï au Japon et le retour de prêt de Lirola à la Fiorentina. Le président de l’OM est en négociations avancées avec la Viola pour le transfert définitif de l’Espagnol de 24 ans. Le dossier de Daniel Wass (Valence) est également avancé. Plus haut sur le terrain, Pablo Longoria aimerait beaucoup enrôler Thiago Almada en provenance du Vélez Sarsfield. Mais lundi, un accord était annoncé comme imminent entre Vélez et le club américain d’Atlanta pour le transfert de l’international espoirs argentin.

Le dossier Thiago Almada était donc sur le point de se refermer définitivement pour l’Olympique de Marseille. Mais ce mardi, la situation a évolué et Pablo Longoria est encore en vie dans ce dossier. En effet, le journaliste Martin Zajic, qui suit le Vélez Sarsfield tout au long de l’année, affirme que Thiago Almada a purement et simplement refusé l’offre d’Atlanta United. En effet, le joueur de 21 ans estime qu’un transfert en Major League Soccer serait une régression pour sa carrière, et a fait savoir par l’intermédiaire de son agent qu’il refusait de signer aux Etats-Unis. Thiago Almada est déterminé à signer en Europe afin de continuer sa progression, ce qui laisse une belle chance à Marseille de rafler la mise. L’OM est d’autant plus dans le coup qu’il y a plusieurs semaines, RMC avait annoncé que Thiago Almada était d’accord contractuellement avec Marseille. Mais avant de pouvoir soumettre une belle offre à Vélez, qui réclame entre 15 et 20 ME pour Thiago Almada, l’OM doit vendre Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic ou Boubacar Kamara afin de ne pas se mettre dans le rouge financièrement.