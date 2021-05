OM : Longoria sort son joker à 25 ME, c'est le transfert de l'été

Dans : OM.

Tout se met progressivement en place pour l’arrivée de Gerson à l’Olympique de Marseille.

Il faut dire que Pablo Longoria est en train de mettre des moyens exceptionnels pour aller chercher la pépite de Flamengo. Le club de Rio de Janeiro n’a pas fermé la porte aux négociations, conscient que l’offre de l’OM était des plus sérieuses. O Globo affirme ainsi que les discussions ont très bien avancé, et portent sur un transfert à hauteur de 25 ME, plus des bonus, ainsi qu’un pourcentage sur la revente de l’ordre de 20 %. Un sacré pari donc pour le club provençal, qui doit miser sur l’explosion totale de Gerson pour rentrer dans ses frais à l’avenir sur ce dossier. Mais pour le moment, le gaucher brésilien n’a pas encore signé, lui qui est tenté par l’idée de débarquer en Europe dès cet été, et notamment par le fait d’évoluer dans une équipe entrainée par Jorge Sampaoli, qu’il a déjà affronté dans le championnat brésilien. Le joueur déjà passé sans succès par la Roma et la Fiorentina entre 2016 et 2019, vient de fêter son anniversaire ce jeudi et a désormais 24 ans. Un âge jugé suffisamment mûr pour digérer ce deuxième passage en Europe selon Pablo Longoria. La décision finale ne devrait donc pas tarder, même si Gerson ne donnera aucune réponse définitive ce week-end. Il est actuellement concentré sur le fameux Fla-Flu, le choc carioca entre Flamengo et Fluminense, son ancien club. Un match qui suivra bien évidemment Carlos Mozer, ancien taulier de l’OM des années 1990, et qui valide totalement ce possible futur recrutement.

« C’est un garçon très technique, avec beaucoup de puissance dans les jambes, ce qui lui permet de très bien protéger son ballon. Il est assez agressif, défensivement, il peut vous rappeler Luiz Gustavo. Mais c’est surtout un organisateur de jeu, qui aime entrer dans la surface adverse, marquer, faire des passes décisives. Il est très polyvalent, capable de récupérer et de partir directement vers le but adverse. Ici, on l’appelle ’Koringa’, le joker comme dans un jeu de cartes, parce qu’il peut s’adapter à de nombreuses positions dans le même match » a expliqué Carlos Mozer dans les colonnes de La Provence. Des propos appétissants pour ce qui semble être d’ores et déjà la recrue de l’été à l’OM. Une arrivée aussi rapide, même s’il faut attendre son officialisation, voilà qui change en tout cas des habitudes marseillaises pendant le mercato.