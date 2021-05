OM : Gerson, le deal est (presque) ficelé !

Dans : OM.

Pablo Longoria a fait de Gerson (Flamengo) sa priorité estivale pour le mercato de l’Olympique de Marseille.

Le milieu de terrain sera de toute évidence le gros chantier de l’OM cet été. Et pour cause, il sera difficile de conserver Boubacar Kamara, estimé à 40 ME par Pablo Longoria tandis que Michaël Cuisance et Olivier Ntcham vont respectivement retrouver leur club du Bayern Munich et du Celtic Glasgow. Cet été, c’est au minimum deux milieux de terrain que Marseille veut recruter et l’un d’entre eux se nomme bien sûr Gerson. Le Brésilien de 23 ans évoluant à Flamengo est la cible n°1 de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli, et les négociations sont déjà très avancées entre Marseille et le club sud-américain pour un transfert compris entre 25 et 30 ME hors bonus.

Les dernières informations livrées par le journaliste brésilien Matheus Leal sur ce transfert laissent augurer une finalisation rapide du dossier. « Une nouvelle réunion est prévue prochainement et devrait conclure à la vente de Gerson à l’Olympique de Marseille. Le club français a montré beaucoup de désir de recruter le joueur de Flamengo. La proposition est bonne pour tout le monde, pour le club et pour le joueur » a publié l’insider brésilien, pour qui il ne fait pas beaucoup de doute que Gerson va signer à l’OM cet été. Selon les bonus, il pourrait s’agir du plus gros transfert de l’histoire du club phocéen, devant Dimitri Payet et Kevin Strootman. Un premier renfort qui devrait réjouir Jorge Sampaoli, lequel sera rassuré par la capacité d’investissement de l’Olympique de Marseille, dont le propriétaire Frank McCourt semble bien décidé à remettre au pot afin de faire de l’actuel cinquième de Ligue 1 un club compétitif la saison prochaine. Dans le seul et unique but de retrouver la Ligue des Champions en 2022-2023…