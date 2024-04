OM ‍: Longoria se plie en quatre pour faire signer cette pépite

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Souvent critiqué à juste titre pour la faiblesse de son centre de formation, l’OM brille en U17 et en U19 cette saison. Une évolution qui plait à Pablo Longoria, qui a déjà identifié les futurs cracks de Marseille.

Les résultats du centre de formation de l’Olympique de Marseille évoluent dans le bon sens cette saison. Les différentes équipes sont en tête de leur championnat et les U17 ont même remporté le titre de champion de France au mois de juin tandis que les U19 ont échoué en demi-finale. Qualifié pour les demi-finales de la Coupe Gambardella après sa victoire contre Rennes dimanche, l’Olympique de Marseille a peut-être (enfin) réussi à relancer son centre de formation, ce qui va forcément profiter à l’équipe professionnelle à un moment. Enzo Sternal, né en 2007, est l’un des plus grands espoirs de la pouponnière marseillaise et a déjà signé son premier contrat pro en faveur de l’OM.

OM : Bakola, le crack de Marseille affole l'OL et le PSG https://t.co/BevJ19zBvd — Foot01.com (@Foot01_com) January 2, 2024

Il pourrait bientôt être suivi par Darryl Bakola. A en croire les informations de L’Equipe, le milieu offensif de 16 ans, qui joue déjà avec les U19 malgré son jeune âge, est la cible n°1 de Pablo Longoria chez les jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille. Remplaçant contre Rennes dimanche en quart de finale de la Gambardella pour une « bêtise » au centre de formation, il est entré en cours de jeu et a donné la victoire à l’OM dans le temps additionnel. En janvier dernier, on apprenait que Darryl Bakola affolait déjà la concurrence en Ligue 1 puisque le Paris Saint-Germain ainsi que l’Olympique Lyonnais, dont le directeur sportif David Friio connait très bien les jeunes de l’OM, scrutent ses performances avec beaucoup d’attention. Mehdi Benatia et Pablo Longoria le savent et seront dans l’obligation de mettre le paquet s’ils veulent s’assurer la signature du jeune milieu offensif de 16 ans.