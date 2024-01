Adrien Truffert à l'OM, grosse surprise en vue ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM fonce sur une piste jusque-là totalement passée sous les radars, et cherche à boucler le recrutement du latéral gauche de Rennes Adrien Truffert.

A la recherche d’un latéral gauche, l’Olympique de Marseille sondait jusqu’à présent plusieurs clubs pour investir sur une doublure derrière Renan Lodi. Mais la donne a changé avec les informations dévoilées par RMC, qui affirme que le club provençal fait le forcing pour boucler l’arrivée d’Adrien Truffert. Un transfert qui a beaucoup surpris puisque le défenseur international français (1 sélection) est titulaire au sein du Stade Rennais, et qu’il a même récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Autant dire que sa valeur reste donc élevée, à hauteur de 20 millions d’euros. A moins d’un départ de Renan Lodi, qui a du mal à faire l’unanimité à Marseille, ne se prépare, cela ferait très cher pour doubler un poste.

Truffert, un défenseur très offensif

❗️ Parallèlement à la piste Josh Doig, l’OM est très intéressé par Adrien Truffert pic.twitter.com/3YuTDDyl3k — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 12, 2024

Surtout que le club breton est aussi capable de mettre les barbelés s’il juge que ce transfert le pénalisera pour la suite de la saison. Néanmoins, la radio sportive l’affirme, l’accord serait proche avec le joueur, et cela pourrait permettre de faire basculer ce transfert dans le domaine du réalisable. A 22 ans, Truffert a aussi l’avantage de pouvoir évoluer sur l’ensemble du couloir gauche. Car même s’il est un défenseur de métier et de formation, son apport offensif est très important, lui qui a déjà réalisé 14 passes décisives et inscrit 5 buts en une centaine de matchs de Ligue 1. En tout cas, Pablo Longoria n’a pas fini de surprendre, et cherche activement un défenseur gauche pour satisfaire Gennaro Gattuso, même si cela veut dire parfois mettre un prix très élevé. Et les supporters de l'OM de rêver désormais d'un couloir droit animé par Jonathan Clauss, et d'un gauche par Adrien Truffert.