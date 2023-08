OM ‍: Longoria rouvre un dossier oublié du mercato

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Parti pour rester à l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, Cengiz Ünder pourrait finalement faire ses valises pour rentrer en Turquie, où le club de Fenerbahce a repris les discussions autour d’un transfert.

Un an après avoir été acheté pour 9 millions d’euros par le club phocéen, Cengiz Ünder sera-t-il encore un joueur de l’OM en septembre prochain ? Pas si sûr… Sur le départ en tout début de mercato, l’attaquant de 26 ans semblait bien parti pour rester à Marseille, faute de courtisans crédibles. L'international turc a même effectué la préparation estivale comme un joueur de l’effectif de Marcelino. Présent dans le groupe pour affronter le Panathinaïkos en Ligue des Champions mercredi (0-1), Under n’est toutefois pas entré en jeu. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour lui. À moins que sa situation actuelle ne le pousse à vraiment aller voir ailleurs avant la fin du mois d’août. Et dans cette potentielle volonté, Under pourrait enfin avoir une porte de sortie.

Fenerbahce a repris les discussions avec l’OM pour Under

En effet, selon Sports Digitale et son journaliste Yağız Sabuncuoğlu, « les négociations ont repris avec Marseille pour le transfert à Fenerbahce de Cengiz Ünder ». Également suivi par le Zénith Saint-Pétersbourg, qui cherche à remplacer Malcom par un ailier rapide, le Turc pourrait donc partir dans les jours ou les semaines à venir. Ce qui pourrait être une bonne chose pour toutes les parties, y compris l’OM, qui cherche à vendre quelques joueurs avant la fin du mercato pour équilibrer la balance des transferts pointant pour l’instant à -51,6 millions d’euros. Avec Under, estimé autour des 20 ME, Pablo Longoria pourrait récupérer un joli chèque servant à boucler le recrutement de l’OM en cette fin d’été.