OM : Marseille leader de L1, les supporters s’en fichent royalement

La victoire contre l’Olympiakos (2-1) mardi en Ligue des Champions ne suffira pas à l’Olympique de Marseille pour reconquérir ses supporters. Les habitués du Vélodrome en attendent beaucoup plus dans le contenu des matchs.

Les fans de l’Olympique de Marseille ont toutes les raisons de ne pas s’emballer après ce premier succès de la saison en Ligue des Champions. Pour commencer, leur équipe est déjà éliminée et a battu le record honteux de défaites consécutives dans la compétition (13). Et au-delà de la C1, les bons résultats en Ligue 1 ne suffisent pas non plus. Mais comment expliquer ce désamour ? Pour Jérôme Rothen, les mauvaises prestations d’ensemble et le manque de qualité individuelle déçoivent les supporters.

« Pourquoi ce rejet ? Ce n'est pas par rapport au classement éventuel. Aujourd'hui, l'OM peut être leader du championnat mais il n'y a pas de médaille à la 12e journée, tu ne gagnes rien, a expliqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain sur RMC. Les supporters sont encore plus passionnés à Marseille que dans d'autres villes. Je pense qu'ils attendent de s'éclater un peu plus quand ils regardent leur équipe, qu'elle dégage plus de force. »

« Thauvin n’a pas cette personnalité »

« Ce mardi soir et sur l'ensemble des matchs en Ligue des Champions, sans parler des matchs de Ligue 1, les supporters s'identifient à des joueurs qui sont bandants et qui ont de la personnalité. Et à Marseille plus qu'ailleurs, il en faut. Il n'en faut pas 10, mais au moins un ou deux. Kamara est un mec du cru mais il est jeune, on ne peut pas trop lui en demander. Sanson, Cuisance, Rongier, Payet, Thauvin n'a pas cette personnalité... », a critiqué le consultant, qui comprend parfaitement le sentiment du public phocéen.