OM : Luis Henrique, la nouvelle star 2.0 à Marseille !

Joueur de l’OM depuis vendredi, Luis Henrique a connu une très forte augmentation de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Et cela, alors qu’il n’a même pas encore fait ses débuts.

Le feuilleton Luis Henrique s’est terminé vendredi dernier. Heureusement pour l’OM, de la meilleure des manières. L’attaquant de 18 ans s’est engagé officiellement avec le club phocéen (12 ME) et a signé un contrat de cinq ans. Une nouvelle aventure qui lui permettra de découvrir la Ligue 1, la Ligue des Champions et peut-être de se faire un nom dans l’Hexagone. Et alors qu'il n’a pas encore foulé une pelouse avec son nouveau maillot, le Brésilien a vu sa popularité prendre un nouveau tournant. Sportune annonce que le nouveau joueur de l’OM a vu son nombre d’abonnés exploser sur le réseau social Instagram.

Cette tendance a débuté dès le 21 septembre, quand les premières rumeurs l’annonçant à l’Olympique de Marseille ont été émises. En six jours, il faut compter ses nouveaux fans en dizaines de milliers. C’est le jour de son officialisation à Marseille que le pic a eu lieu. En effet, il a vu 15 000 nouvelles personnes s’abonner à son compte. Sportune va même jusqu’à rapporter que depuis le 21 septembre, l’audience de Luis Henrique a gonflé de 70 %, lui permettant de totaliser près de 77 000 abonnés sur le réseau social. La hype autour du Brésilien a envahi tout Marseille mais ce dernier reste loin derrière les principaux joueurs de son nouveau club tels que Dario Benedetto (2,1 M), Dimitri Payet (1,8 M) ou encore Florian Thauvin (1,1 M).