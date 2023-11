OM ‍: Longoria prépare un mercato de feu à la sauce Gattuso

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est définitivement entré dans une crise de résultat après la défaite à Lens (1-0), qui enfonce le club marseillais dans le ventre mou (10e). Un gros mercato en janvier sera nécessaire pour inverser la tendance.

La situation sportive de l’Olympique de Marseille est préoccupante, tout du moins en championnat. Sur la scène européenne, tout va bien pour l’équipe de Gennaro Gattuso, qui caracole en tête de son groupe d’Europa League après les deux victoires contre l’AEK Athènes, dont la dernière en Grèce la semaine dernière. En championnat en revanche, c’est une autre histoire. Depuis sa prise de fonction, Gennaro Gattuso a perdu à Monaco, Nice et Lens et a concédé un match nul face à Lille pour une seule victoire en contrepartie face au Havre. Le bilan est très négatif et pourtant, l’état-major de l’OM est toujours convaincu que Gattuso est l’homme de la situation selon RMC.

⏱ 90’ | #RCLOM 1️⃣-0️⃣



L’OM s’incline à Lens.



🗓️ Place à la trêve internationale avant un déplacement à Strasbourg pour la 1️⃣3️⃣ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/1GaMwi6pEz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 12, 2023

En revanche, la radio indique que Pablo Longoria n’a pas l’intention de rester les bras croisés durant le mercato et souhaite apporter quelques ajustements dans l’effectif à la disposition de l’entraîneur italien. Plusieurs renforts sont espérés à Marseille et cela pour de multiples raisons : offrir à Gennaro Gattuso un effectif plus adapté à son système de jeu mais aussi et surtout compenser l’absence de Valentin Rongier, out pour trois mois ainsi que des joueurs qui partirons à la Coupe d’Afrique des Nations. Et ils sont nombreux dans l’effectif olympien, de Chancel Mbemba à Azzedine Ounahi en passant par Amine Harit, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye.

Longoria prêt à offrir deux recrues à Gattuso cet hiver

Le nombre de joueurs à recruter n’a pas été décidé de manière définitive mais à en croire la radio, c’est un minimum de deux joueurs qui devraient poser leurs valises à Marseille au mois de janvier. De plus, RMC affirme qu’en interne à l’OM, on reste confiant sur la capacité des recrues estivales à hausser leur niveau de jeu, y compris Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais cristallise les critiques et les frustrations mais en interne, le board du club estime qu’il est impossible que « PEA » ait perdu les qualités de buteur qui étaient les siennes il y a encore un an lorsqu’il empilait les buts lors de son prêt au FC Barcelone. Malgré la déception d’un début de saison totalement manqué, l’optimisme est donc toujours de mise à l’OM… pour le moment.