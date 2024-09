OM ‍: Longoria négocie avec les arbitres, ça ne marche pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Expulsé face à Nice samedi après-midi, Derek Cornelius sera bel et bien suspendu pour le déplacement à Lyon. L’OM a pourtant fait son maximum pour faire annuler la sanction de l’international canadien de 26 ans.

Auteur d’un excellent match face à Nice, Derek Cornelius a néanmoins terminé l’après-midi sur une très mauvaise note samedi dernier au Vélodrome. L’international canadien de 26 ans, titulaire en l’absence de Leonardo Balerdi, blessé et trop juste pour démarrer, a été sanctionné d’un second carton jaune synonyme de carton rouge par Benoit Millot pour gain de temps. Une sentence sévère aux yeux des dirigeants de l’Olympique de Marseille puisqu’il n’y a eu que neuf secondes entre le coup de sifflet de l’arbitre et le carton jaune dégainé par Benoit Millot et dans ce laps de temps, les joueurs niçois n’ont pas toujours été à distance.

Ce sont ces arguments que l’OM a tenté de faire valoir devant la commission de discipline de la LFP ce mercredi afin d’obtenir l’annulation du second carton jaune de Cornelius, et donc de son carton rouge. L’objectif était de rendre l’international canadien disponible pour Roberto De Zerbi face à l’OL dimanche soir, mais la Ligue de Football Professionnel a rejeté la requête du club phocéen et s’est rangé derrière la décision de l’arbitre. En interne, l’OM digère mal cette décision d’autant que selon les informations de RMC, le board olympien a tenté de s’expliquer avec Benoit Millot dès la fin du match de samedi dans les entrailles de l’Orange Vélodrome. Le club et le joueur ont tenté de faire changer d’avis l’arbitre du match avant la rédaction de son rapport à l’issue du match contre Nice samedi.

Le carton rouge de Derek Cornelius maintenu par la LFP

Mais l’arbitre de 42 ans avait refusé de se montrer plus clément et avait maintenu à posteriori que selon lui, Derek Cornelius avait volontairement gagné du temps alors que l’OM menait à ce moment 2-0 face au Gym. Malgré le coup de pression des dirigeants olympiens, Pablo Longoria et Mehdi Benatia en tête, le carton rouge récolté par le défenseur canadien a bien été maintenu. C’est donc sans Derek Cornelius que l’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon dimanche, une absence qui s’ajoute à celle de Quentin Merlin dans le secteur défensif puisque le latéral gauche est forfait en raison d’une blessure à la cuisse. Roberto De Zerbi devrait en revanche pouvoir compter sur le retour de son capitaine Leonardo Balerdi, absent contre Toulouse et Nice mais qui a de grandes chances d’être rétabli pour disputer l’Olympico de dimanche.