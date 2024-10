OM ‍: Longoria ne va pas aimer, De Zerbi hésite à lui désobéir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a intégré Chancel Mbemba à son groupe professionnel à l’entraînement pour la première fois depuis le début de la saison pour des raisons légales. Une occasion en or de taper dans l’oeil de Roberto De Zerbi pour le défenseur congolais, en fin de contrat avec Marseille en juin prochain.

Inutilisé par l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Chancel Mbemba a retrouvé les terrains lors de cette trêve internationale en enchainant deux fois 90 minutes contre la Tanzanie (victoires 2-0 et 1-0). Placé dans le loft par Pablo Longoria l’été dernier en raison de sa situation contractuelle, Chancel Mbemba a intégré cette semaine le groupe de Roberto De Zerbi pour la première fois. Un choix contraint et forcé de la part de l’OM, refusant de se mettre hors la loi en écartant plus longtemps un joueur professionnel.

Mbemba de retour dans le groupe pro, l’OM refuse d’être hors-la-loi https://t.co/jVJCzUn6jq — Foot01.com (@Foot01_com) October 17, 2024

Mais l’occasion est magnifique pour l’ancien défenseur du FC Porto de convaincre Roberto De Zerbi, d’autant que les joueurs à la disposition du coach italien à ce poste ne sont pas tous brillants depuis le début de la saison. Pour le compte insider La Minute OM, il est pour l’heure improbable de revoir Chancel Mbemba avec le maillot de Marseille en Ligue 1 et Pablo Longoria a d’ailleurs été clair à ce sujet. Mais il n’est pas impossible à 100% que Roberto De Zerbi fasse appel à lui d’ici le mois de juin, notamment dans le cas où le coach italien serait handicapé par plusieurs absences en défense.

De Zerbi tenté de faire jouer Mbemba ?

« J’ai reçu pas mal de demandes s’agissant d’un potentiel retour de Chancel Mbemba avec l’équipe première. À l’heure actuelle ce n’est pas d’actualité, sauf circonstances exceptionnelles.. (nombreuses blessures par exemple) ! L’avenir, nous le dira » a prévenu le compte insider, reconnaissant qu’un retour de Chancel Mbemba dans le groupe de l’OM en Ligue 1 ne pouvait pas être définitivement exclu. Ces dernières semaines, Ulisses Garcia a retrouvé le chemin des terrains, après avoir été placé dans le loft, preuve que rien n’est impossible.

La situation contractuelle du Suisse n’est cependant pas comparable à celle de l’international congolais, qui sera libre en juin prochain et dont le comportement a passablement agacé l’état-major de l’OM durant l’été. La question est maintenant de savoir si Roberto De Zerbi suivra à la lettre les ordres de Pablo Longoria, ou s’il fera le choix fort de réintégrer totalement le Congolais.