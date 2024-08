OM ‍: Longoria n'avance plus, Lille débarque pour Moukoko

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

En pole position dans le dossier Youssoufa Moukoko, l’OM n’a pas encore réussi à trouver un terrain d’entente avec le Borussia Dortmund sur les conditions d’un prêt. Les jours passent, et le temps peut arranger une autre équipe française qui est à l’affût de cette opportunité.

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts dans ce mercato estival. Les Phocéens ne veulent pas vivre une deuxième saison galère et Pablo Longoria montre les crocs depuis le début de l’été. Outre le dossier Eddie Nketiah qui est sur la table depuis quelques semaines, les dirigeants marseillais travaillent depuis plusieurs jours sur une arrivée de Youssoufa Moukoko. Le joueur allemand espère se relancer et a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre l’OM, désormais en pole position dans ce dossier malgré l’intérêt de la Real Sociedad, Stuttgart ou encore du Stade Rennais, comme l’annonce Fabrizio Romano. Néanmoins, l’OM n’a pas encore trouvé de terrain d’entente avec le Borussia Dortmund sur les conditions d’un prêt, et cela laisse la porte ouverte à d’autres prétendants qui peuvent bientôt passer à l’action dans les prochains jours.

Le LOSC prêt à coiffer l’OM au poteau dans le dossier Moukoko

Les clubs français sont intéressés par Moukoko, et à part Marseille, Rennes est également venu aux renseignements. Cependant, un invité surprise pourrait débarquer et rafler la mise. Selon les informations rapportées par Le Quotidien du Sport, le LOSC est prêt à accueillir Moukoko. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions réclame 20 millions d’euros pour lâcher son joueur qui est encore sous contrat jusqu’en 2026. A noter que les Dogues ont un argument que l’OM n’a pas, et c’est celui de la Coupe d’Europe. Les Nordistes envisagent de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions après leur victoire 2-1 contre Fenerbahçe cette semaine, ce qui validerait quoi qu’il arrive une place en Coupe d’Europe cette saison. Alors que Moukoko était déterminé à rejoindre l’OM, l’arrivée surprise de Lille va peut-être rebattre les cartes, d'autant que Dortmund a refusé trois offres de Marseille ces derniers jours.