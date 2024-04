OM ‍: Longoria magouille, un double champion olympique accuse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique de Marseille n'est pas une réussite cette saison et Pablo Longoria n'échappe pas aux critiques. Y compris de la part d'une légende du sport français.

Longtemps considéré comme le roi du mercato, le président de l'OM vit une annus horribilis cette saison, les recrutements faits par le club phocéen ayant abouti au fiasco sportif actuel. Pablo Longoria est donc descendu de son piédestal au sein des supporters marseillais, lesquels n'hésitent plus à remettre en cause la gestion des transferts depuis que Pablo Longoria a succédé à Jean-Henri Eyraud. Si personne au Vélodrome n'est nostalgique de JHE, son successeur est au coeur de la tempête, car si certains coups ont été des vraies réussites, on pense par exemple à Alexis Sanchez la saison passée, depuis le patron espagnol de l'OM accumule des flops. Et cela agace un double champion olympique et quadruple champion du monde de judo, un certain David Douillet, qui n'est pas loin de penser que Pablo Longoria mélange un peu trop vite les casquettes.

Agent ou président de l'OM ?

OM : Longoria viré, ça ne rigole plus à Marseille https://t.co/NsqEh3s6sH — Foot01.com (@Foot01_com) April 6, 2024

Légende du sport français, et désormais membre des Grandes Gueules du Sport, David Douillet estime que Pablo Longoria est clairement fautif dans la saison très médiocre de l'Olympique de Marseille. L'ancien judoka pense que l'actuel président de l'OM mélange un peu trop cette fonction avec son ancien rôle de responsable du recrutement. « Les joueurs de l’OM ne sont pas mauvais, mais le recrutement est un flop total. Et c’est ça qui est honteux à Marseille. L’OM, c'est quand même le deuxième budget de la Ligue 1 avec 270 millions d’euros et se planter à ce niveau-là, avoir acheté des joueurs entre 20 et 25 millions d’euros pour des joueurs qui clairement ne les valent pas, on peut se poser des questions. Moi ça me chagrine et ça me titille les oreilles, c’est bizarre ces gros transferts pour des joueurs aussi moyens. On a le droit de ses poser des questions, car les résultats sont moyens pour un club comme Marseille. Des joueurs comme Henrique, Garcia ne sont pas à la hauteur de l’OM. Je suis étonné de la validation de ces transferts par Pablo Longoria, il faut rappeler qu’il a été agent avant. Personne ne se pose la question sur les montants de ces transferts de joueurs aussi moyens ? », a lancé, sur RMC, un David Douillet très agacé.