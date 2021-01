OM : Longoria libère Amavi, c’est la folie au mercato

Dans : OM.

Libre dans six mois, Jordan Amavi ne devrait pas prolonger son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille.

Pour le principe, Pablo Longoria s’est entretenu avec les représentants du latéral gauche de l’OM, évoquant à plusieurs reprises une prolongation de contrat. Très vite, les discussions ont néanmoins été stoppées, le directeur sportif espagnol n’ayant clairement pas l’intention de faire de la prolongation de Jordan Amavi une priorité. Dans son édition de lundi, le journal L’Equipe faisait savoir que Pablo Longoria était loin d’être opposé aux départs d’Amavi, de Thauvin et de Germain (libres) car rebâtir l’effectif de l’OM à partir d’une feuille blanche était idéal pour le grand scout qu’est Pablo Longoria.

Amavi a la cote en Angleterre et en Italie

Le départ de Jordan Amavi en fin de saison est donc acté, ce qui provoque un certain emballement autour du latéral gauche de l’Olympique de Marseille, selon le quotidien national. En effet, plusieurs clubs de Premier League et de Série A ont coché le nom du natif de Toulon sur leurs tablettes. Comme indiqué par ailleurs, c’est notamment le cas de Crystal Palace. Les Eagles ne devraient toutefois pas être la destination privilégiée de Jordan Amavi au vu des grosses écuries italiennes qui sont également venus aux renseignements puisque l’AC Milan et Naples sont en alerte devant la situation de Jordan Amavi. Par ailleurs, L’Equipe nous apprend qu’un autre latéral gauche va quitter l’OM à court terme en la personne de Christopher Rocchia, en fin de contrat à la fin de la saison et qui lui, ne sera pas retenu dès le mois de janvier en cas d’offre. En ce qui concerne Yuto Nagatomo, il partira également en juin prochain. Autant dire que le maître du scouting Pablo Longoria aura du boulot pour rebâtir le côté gauche olympien…