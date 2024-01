Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite officialisée d'ici au 30 juin

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Alors que l'on évoquait une possible cession de l'OM à des investisseurs saoudiens pendant le mois de janvier 2024, l'opération pourrait finalement se faire d'ici à la fin de la saison.

David Berger avait suscité un énorme émoi chez les supporters marseillais en affirmant en novembre dernier sur Canal+ qu'il avait entendu parler d'une vente de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt pour 400 millions d'euros. Le très expérimenté journaliste de la chaîne cryptée avait même donné la date de janvier 2024, ce qui avait évidemment permis aux insiders spécialisés dans ce dossier de bomber le torse. Oui, mais voilà, il paraît désormais évident que rien ne sera annoncé en ce début d'année, et que les Saoudiens ne sont pas à la veille de signer un chèque à l'homme d'affaires américain. Alors, à quelle date l'OM peut-être vendu ? Thibaub Vézirian, qui depuis trois ans annonce à ses followers que le club phocéen est déjà ou sera bientôt vendu au Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite a une petite idée.

L'OM vendu d'ici six mois ?

Un club saoudien qui propose plus de 20 M€ sur un joueur de l'OM, ne serait-ce pas un signe que le communiqué sur la vente du club est en passe d'être relu ? Je ne crois pas aux coïncidences perso#Lodi #OM #VenteOM https://t.co/mPqlRyFkEJ — Nikop17 (@nikop17) January 13, 2024

Cependant, afin de ne pas prendre le risque de décevoir ses fans, TV est resté flou, tout en reconnaissant que les choses devraient se décanter dans les prochains mois. « Je n’ai jamais indiqué que la vente de l’OM se ferait avant le 31 janvier. Toutes les sources s’accordent pour dire que d'ici au 30 juin, ce sera officialisé (sic), tout le monde annonce des feux verts qu’il n’y avait pas avant. Il y a une grande sérénité, une grande confiance de toutes les sources autour de ce sujet. Maintenant, je ne m’emballe pas là-dessus, mais oui, ça va arriver », répète un Thibaud Vézirian, visiblement de plus en plus agacé que certains remettent en cause son travail depuis trois ans sur ce dossier. Et le journaliste de préciser que depuis 2021 il travaillait sur un livre qui racontera toute cette aventure...lorsque l'Olympique de Marseille sera vendu.