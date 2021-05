OM : Longoria le veut, Boga zappe Lyon

Dans : OM, OL.

Ciblé par Lyon au mercato, Jérémie Boga est également dans le viseur de Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille.

A un an de la fin de son contrat à Sassuolo, l’ailier de 24 ans a été clair avec ses dirigeants en leur faisant savoir sa volonté de partir. Proche de Naples il y a un an, Jérémie Boga a désormais de grandes chances de rebondir en France. Et pour cause, Lyon et Marseille sont très chauds pour accueillir celui qui a porté les couleurs du Stade Rennais, et dont le transfert coûtera au moins 20 ME. Il y a quelques jours, l’intérêt de l’OL semblait s’intensifier à tel point qu’un accord était proche d’être trouvé entre les différentes parties. Mais le forcing de l’OM est de nature à faire hésiter le joueur, à en croire Le 10 Sport. Le média révèle que Jérémie Boga, natif de Marseille, voit d’un très bon œil l’intérêt de l’OM à son égard, et qu’il serait très chaud à l’idée de rejoindre l’équipe de Jorge Sampaoli.

Bien décidé à frapper fort pour compenser le départ de Florian Thauvin aux Tigres de Monterey au Mexique, Pablo Longoria a « fait le nécessaire pour bien avancer » dans ce dossier selon cette source, convaincue que Marseille n’est pas encore largué par l’Olympique Lyonnais pour recruter Jérémie Boga, d’autant que le joueur a une préférence nette pour Marseille face aux Gones. La semaine dernière, la presse italienne dévoilait par ailleurs que pour faciliter l’opération et accélérer les négociations avec Sassuolo, Pablo Longoria est prêt à inclure un joueur de Marseille dans la transaction. Aucun nom n’avait été cité mais on peut légitimement penser que Nemanja Radonjic ou Kevin Strootman pourraient être au cœur des discussions, eux qui vont revenir du Hertha Berlin et du Genoa, où ils étaient prêtés depuis le mois de janvier. Quoi qu’il en soit, Marseille est bel et bien en piste pour s’offrir Jérémie Boga cet été…