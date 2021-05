OM : Un joueur sacrifié pour éloigner Boga de l’OL

Dans : OM.

En quête d’un dribbleur pour son secteur offensif, l’Olympique de Marseille négocie avec Sassuolo pour le transfert de Jérémie Boga. Mais en raison du prix élevé et de la concurrence sur ce dossier, le club phocéen sera peut-être contraint d’inclure un joueur dans la transaction.

Difficile de dire s’il s’agira du successeur de Florian Thauvin dans l’esprit des dirigeants. En tout cas, l’Olympique de Marseille espère recruter un joueur offensif capable de faire des différences en un contre un. Ce profil correspond par exemple à l'ailier Jérémie Boga, qui n’a jamais caché son attirance pour le pensionnaire du Vélodrome. En plus de ses qualités de percussion, c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles Pablo Longoria a lancé des discussions pour son transfert avec Sassuolo.

Plus de 20 M€ pour Boga

Des négociations compliquées dans la mesure où le natif de Marseille, même à un an de la fin de son contrat, possède encore une valeur importante. Ses dirigeants réclament plus de 20 millions d’euros, une somme que l’OM va tenter de diminuer. En effet, le site de Foot Mercato annonce que Marseille pourrait inclure un joueur dans la transaction. Pour le moment, l’identité de l’élément sacrifié n’a pas filtré. Mais le président olympien a tout intérêt à agir rapidement pour devancer la concurrence de l’Atalanta Bergame, qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, et celle de l’Olympique Lyonnais.

La semaine prochaine pourrait être décisive pour l’international ivoirien qui a déjà acté son départ avec ses supérieurs. « Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s'est pas mis d'accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c'est le bon moment. J'aimerais franchir un palier », confiait Jérémie Boga à L’Equipe la semaine dernière, comme pour encourager ses prétendants.