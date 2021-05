OL : Boga à Lyon, c’est bouclé

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais est prêt à frapper un grand coup en recrutant Jérémie Boga en provenance de Sassuolo. Il ne manque plus qu'un détail.

A la recherche de son futur entraîneur, l’Olympique Lyonnais est obligé de faire les choses dans l’ordre. A part pour les arrivées de joueurs libres qui répondent à un besoin pressant, à l’image de la signature du défenseur central rennais Damien Da Silva, un transfert doit tout de même être validé par l’entraineur en place. Et pour l’instant, après le refus de Christophe Galtier, il n’y a personne à ce poste. Peter Bosz est désormais le grand favori, l’ancien de l’Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen étant très tenté de rejoindre l’OL pour s’appuyer notamment sur le centre de formation. Son arrivée, ou celle d’un autre entraineur quand Jean-Michel Aulas aura trouvé la perle rare, sera en tout cas très attendue. Ne serait-ce que pour valider un transfert en très bonne voie.

C’est ce qu’affirme Le10Sport, pour qui tout est réglé en ce qui concerne la signature de Jérémie Boga en provenance de Sassuolo. Il ne manquerait que l’approbation du futur entraineur pour que l’OL enregistre l’arrivée du milieu offensif passé notamment par Chelsea, et qui avait déjà connu le championnat de France sous le maillot de Rennes. L’Ivoirien natif de Marseille, qui a toujours rêvé de jouer à l’OM, serait en tout cas partant pour rejoindre Lyon dans les délais les plus brefs une fois le feu vert donné par le futur coach de l’OL. A un an de la fin de son contrat, Jérémy Boga est évalué à moins de 20 ME, lui qui avait été acheté 10 ME par le club italien à Chelsea il y a trois ans. En tout cas, que ce soit à Lyon ou ailleurs, le milieu franco-ivoirien a acté et fait savoir à Sassulolo qu’il changerait d’air cet été. Il pourrait aussi suivre son ancien coach Roberto De Zerbi, du côté du Shakthar Donetsk.