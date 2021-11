OM : Longoria lance le mercato en Turquie

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

L’Olympique de Marseille va peut-être pouvoir prendre une petite « revanche » sur Galatasaray. Pablo Longoria s’intéresse en effet à l’ailier gauche turc, Kerem Akturkoglu.

Le mercato hivernal approche à grands pas. L’OM, sous le contrôle de la DNCG, n’aura pas une marge manœuvre importante. Mais Pablo Longoria a déjà prouvé qu’il était capable de faire des coups intéressants avec peu de moyens. L’OM pourra également vendre pour potentiellement rebondir sur d’autres dossiers. Dans ce contexte, Marseille a déjà commencé à prospecter le marché. Selon les informations du média turc, Sabah Spor, l’OM s’intéresse à Kerem Akturkoglu. L’ailier gauche de 23 ans évolue à Galatasaray depuis septembre 2020. Il était titulaire lors des deux matchs contre l’OM en Europa League cette saison. Pablo Longoria a apparemment été une nouvelle fois convaincu par ses prestations. Il avait déjà coché le nom de ce joueur au début de l’été dernier.

Kerem Akturkoglu, un coup à seulement 6 ME ?

Lors du mercato estival, la somme de 10 ME était évoquée. Aujourd’hui, Kerem Akturkoglu, dont le contrat court jusqu’en 2024, n’est évaluée qu’à 6 ME par Transfermarkt. L’OM aurait plus de chances dans ce dossier si un potentiel transfert se jouait dans ces eaux-là. Reste à connaître la position de Galatasaray. Le Phocéen rappelle l’analyse d’Attakan Anil sur Kerem Akturkoglu il y a quelques mois. « C'est un joueur jeune qui a un avenir très brillant. A seulement 22 ans, il a réalisé une très bonne deuxième partie de championnat avec Galatasaray. Personnellement, je ne l'attendais pas à ce niveau, parce qu'il est passé de la troisième division turque à la Super Lig en seulement quelques mois », expliquait le spécialiste du championnat turc. La cote de Kerem Akturkoglu va quoi qu'il en soit continuer d’augmenter. Il a marqué lors des trois derniers matchs de la Turquie, mais aussi lors du derby contre fenerbahçe (1-2) le week-end dernier.