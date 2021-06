OM : Aktürkoglu après Thauvin, la piste à 10 ME

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille devra frapper un grand coup au mercato afin de compenser le départ de son meilleur buteur Florian Thauvin.

A ce poste d’ailier, l’OM a coché le nom de Jérémie Boga, en fin de contrat dans un an avec Sassuolo. Également ciblé par Lyon, le natif de Marseille est estimé à près de 20 ME par ses dirigeants, ce qui en fait une cible particulièrement onéreuse pour Pablo Longoria. Comme il en a désormais l’habitude, le président de l’Olympique de Marseille multiplie les pistes afin de pouvoir choisir le joueur dont le rapport prix-qualité est le meilleur. C’est ainsi que selon les informations relayées par Aspor en Turquie, un ailier de Galatasaray a tapé dans l’œil de Pablo Longoria. Il s’agit de Kerem Aktürkoglu, recruté gratuitement en provenance de Erzincanspor il y a seulement un an.

En l’espace de quelques mois, le Turc de 22 ans s’est fait un nom en inscrivant 6 buts et en délivrant 3 passes décisives en SüperLig avec Galatasaray. Des statistiques correctes sans être sidérantes, qui ont toutefois retenu l’intention de Pablo Longoria. Au-delà des chiffres, l’Espagnol de 34 ans semble avoir été convaincu par le potentiel de Kerem Aktürkoglu, petit ailier gauche de poche (1,73m) de seulement 22 ans. A en croire les informations relayées par la presse turque, un rendez-vous a d’ores et déjà été programmé entre Pablo Longoria et les agents de l’attaquant de Galatasaray afin d’évoquer un potentiel transfert à Marseille. De son côté, l’état-major de l’OM serait prêt à investir près de 10 ME pour ce potentiel successeur de Florian Thauvin. Du côté des supporters olympiens, nul doute que la piste Jérémie Boga fait davantage soulever les foules. Mais la confiance est totale envers Pablo Longoria, qui a prouvé en l’espace de seulement quelques mois qu’il était un scout redoutable et pour ne rien gâcher un fin négociateur.