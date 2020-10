OM : Longoria lance le mercato de Marseille en Italie

Dans : OM.

Plutôt actif durant le mercato estival, l’Olympique de Marseille est quasiment parvenu à doubler tous les postes au sein de son effectif.

Pour rappel, Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud ont bouclé les signatures de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Michaël Cuisance. Au moment de faire le bilan du mercato estival, André Villas-Boas regrettera simplement que Bouna Sarr n’ait pas été remplacé. Mais le Portugais n’ampute pas cet échec à ses dirigeants, lesquels avaient trouvé un accord avec Joakim Maehle de La Gantoise à quelques heures de la fin du mercato. Malheureusement pour Marseille, les dirigeants belges ont brutalement changé d’avis en exigeant une surenchère à hauteur de 3 ME pour lâcher l’international danois, ce que Pablo Longoria a logiquement refusé. Durant le mercato hivernal de janvier, Marseille pourrait retenter sa chance.

Mais selon les informations de Calcio Mercato, le club phocéen pourrait également anticiper un départ de Duje Caleta-Car en recrutant un défenseur central supplémentaire dès le mois de janvier. En ce sens, le nom d’un joueur de Naples revient avec insistance selon le média transalpin, celui de Nikola Maksimovic. L’international serbe de 28 ans, qui compte près de 100 matchs sous les couleurs de Naples, ne fait pas partie des titulaires de Gennaro Gattuso depuis la prise de pouvoir de l’ancien coach de l’AC Milan au San Paolo. En ce sens, un départ semble envisageable. Ce dossier est d’autant plus intéressant pour Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria que le colosse d’1m93 sera en fin de contrat en juin 2021. Ainsi, c’est un transfert à faible coût que l’OM pourrait négocier au mois de janvier. A moins que la direction phocéenne ne tente de se mettre d’accord avec Maksimovic à Noël pour une signature libre de tout contrat en juin prochain...