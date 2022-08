OM : Longoria grille le Bayern et MU, un crack arrive

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a doublé Manchester United et le Bayern Munich pour recruter le milieu offensif Sayha Seha à l’OM.

Le mercato de l’Olympique de Marseille se poursuit et il comporte également quelques renforts pour l’équipe réserve, qui disputera la Youth League cette saison, la Ligue des Champions des jeunes. Selon les informations de L’Equipe, Pablo Longoria vient de réaliser un très gros coup sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel. Et pour cause, le président de l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Troyes pour le transfert du jeune milieu offensif de 17 ans, Sayha Seha. Une jolie prise pour l’Olympique de Marseille dans la mesure où Seha figurait sur les tablettes de Manchester United mais également du Bayern Munich, décidément très à l’affût du marché des jeunes talents français après la signature de Mathys Tel en provenance du Stade Rennais.

Un jeune très courtisé qui arrive à l'OM

👉🏼L’OM va recruter le milieu offensif de Troyes, Sayha Seha (17 ans). Il doit arriver à Marseille dans les prochains jours. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/QbbX3bKoU4 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 16, 2022

Très bon en Gambardella la saison dernière avec Troyes (2 buts et 3 passes décisives en 3 matchs), le milieu offensif de 17 ans est considéré comme l’un des grands talents de sa génération. En ce sens, c’est donc un joli coup que Pablo Longoria est en passe de réaliser. Pour l’heure, aucun détail n’a cependant filtré au sujet de l’accord conclu entre l’Olympique de Marseille et Troyes pour Sayha Seha. Mais il s’agira bien d’un transfert définitif et non d’un prêt, méthode régulièrement utilisée par Pablo Longoria pour faire ses emplettes estivales. A l’instar de plusieurs jeunes recrutés en post-formation cet été, Sayha Seha s’entraînera dans un premier temps avec l’équipe réserve et disputera la Youth League avec l’OM. Avant pourquoi pas de passer dans le groupe professionnel dirigé par Igor Tudor en fonction de ses performances et de sa progression. L’information a par ailleurs été confirmée par le journaliste Luca Bendoni, preuve que l’officialisation est imminente.