OM : Longoria fait un aveu au mercato

Dans : OM.

Pablo Longoria était présent face aux journalistes à l’Orange Vélodrome ce mardi afin de présenter Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente.

Le président de l’Olympique de Marseille a vanté les qualités de Konrad de la Fuente et s’est dit satisfait de l’accord trouvé avec le Borussia Dortmund à hauteur de 8 ME pour Leonardo Balerdi. Pablo Longoria a également confirmé le départ de Lucas Perrin à Strasbourg et les arrivées imminentes de Luan Peres et de William Saliba. Très actif depuis le début du mercato, le patron de l’OM a confirmé que ce marché des transferts avait été préparé avec une extrême minutie en collaboration étroite avec Jorge Sampaoli. L’ancien dirigeant du FC Valence et de la Juventus Turin s’est dit satisfait de la tournure des événements car selon ses dires, l’Olympique de Marseille a réussi à recruter ses premiers choix aux différents postes ciblés avec Gerson, Guendouzi, Ünder, Balerdi, Konrad, Pau Lopez, Saliba et Luan Peres.

L'OM a obtenu tous ses premiers choix

« C’est un marché que l’on a préparé et que l’on a anticipé. Nous avons eu nos premiers choix dans les différentes positions. On veut une équipe très compétitive et que les joueurs soient complémentaires entre eux » a-t-il déclaré. Pablo Longoria a également été interrogé sur un potentiel départ de Duje Caleta-Car, qui fait peu de doute avec les arrivées programmées de deux défenseurs centraux en plus (Saliba et Luan Peres). Mais selon Pablo Longoria, le départ du Croate est loin d’être un certitude. « Maintenant on a quatre défenseurs centraux et demi car Luan Peres peut également jouer arrière gauche ou à gauche dans une défense à trois. Les arrivées de Peres et Saliba n'impliqueront pas forcément un départ dans l'effectif ». Des réponses de nature à rassurer les supporters olympiens, globalement emballés par le mercato que Pablo Longoria est en train de réaliser.