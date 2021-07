OM : Saliba est à Marseille, officialisation imminente

Dans : OM.

Le prêt de William Saliba à Marseille a été long à se dessiner, mais la signature de l’ancien Stéphanois à l’OM est désormais bouclée.

William Saliba va bien devenir la huitième recrue du mercato de l’Olympique de Marseille après Gerson, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Konrad de la Funete, Pau Lopez, Leonardo Balerdi et Luan Peres. Après de longues et intenses négociations, Marseille et Arsenal ont bien trouvé un accord pour le prêt sans option d’achat de William Saliba, formé à l’ASSE. La signature de l’international espoirs français à Marseille ne fait plus de doutes puisque ce dernier a atterri ce mardi matin dans la cité phocéenne. L’officialisation de son prêt devrait intervenir dans les prochaines 24 heures.