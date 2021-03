OM : Longoria et le Genoa, Strootman a mis tout le monde d’accord

Dans : OM.

Prêté cet hiver sans option d’achat, Kevin Strootman a retrouvé du temps de jeu au Genoa. Le milieu de terrain se sent de nouveau épanoui et souhaite rester de l’autre côté des Alpes, en espérant que l’Olympique de Marseille et le club italien trouvent un accord.

On aurait presque tendance à l’oublier étant donné qu’il ne figure pas dans le groupe de Jorge Sampaoli. Mais sur le plan contractuel, l’Olympique de Marseille est loin d’être débarrassé de Kevin Strootman (31 ans). Le milieu de terrain a encore deux ans de contrat avec le club phocéen qui regrette amèrement de lui avoir promis un salaire annuel à 5 millions d’euros. Des revenus que la direction olympienne continue de payer partiellement pendant son prêt sans option d’achat conclu cet hiver avec le Genoa.

Mais la bonne nouvelle pour l’OM, c’est que l'aventure du Néerlandais en Italie se passe très bien. Kevin Strootman s’est rapidement imposé dans sa nouvelle équipe et ne quitte plus le onze de départ. Cela n’a pas échappé au sélectionneur des Oranje Frank De Boer qui l’a appelé pour l’actuel rassemblement. Mais à la surprise générale, le Marseillais a refusé l’invitation pour continuer à s’entraîner avec le Genoa. On n’est donc pas surpris d’apprendre que l’ancien joueur de la Roma se verrait bien rester à Gênes.

Longoria joue gros avec Strootman

En effet, le quotidien Il Secolo XIX affirme que Kevin Strootman attend un accord entre les deux clubs. Le pensionnaire de Serie A espère s’entendre avec l’OM et plus précisément avec son nouveau président Pablo Longoria qui a prévu de s’entretenir avec le directeur sportif Francesco Marroccu. L’idée serait de conclure un transfert définitif ou un nouveau prêt dans la mesure où le salaire de l’international néerlandais pose encore problème. En tout cas, tout le monde est sur la même longueur d'onde sur ce dossier.