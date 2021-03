OM : Longoria est en totale maitrise sur ce dossier chaud

Dans : OM.

Principal artisan de l’arrivée d’Arkadiusz Milik lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria a tenu à rassurer les suiveurs de l’Olympique de Marseille à propos de l’avenir de l’attaquant polonais.

En janvier dernier, Arkadiusz Milik est arrivé au sein du club phocéen dans le cadre d’un prêt de 18 mois avec une option d’achat. Dans l'incapacité de répondre à la demande du Napoli, qui réclamait 15 millions d’euros pour lâcher un joueur en fin de contrat en juin, l’OM a donc négocié ce deal d’un nouveau genre. Une transaction signée Longoria. Mais si certains supporters craignent que l’international polonais parte en douce l’été prochain, en direction d’un grand club comme la Juventus, le nouveau président de Marseille a mis les choses au clair sur le futur de Milik.

« Milik va rester ? Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l'OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d'y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J'ai été un peu surpris de tout cela, parce que c'est un joueur dont on a totalement le contrôle. Comme vous le savez, en France, la clause de cession qui existe en Espagne ou en Italie est interdite et c’est pour ça qu’on a vu des choses qui sont sans fondement… », a expliqué, sur France Bleu, Longoria, qui espère que Milik brillera sous les ordres de Jorge Sampaoli, après avoir marqué deux buts en quatre matchs à l’OM. Pour l'avenir du Polonais, le nouveau président marseillais assure en tout cas avoir tout prévu.