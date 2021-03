OM : Longoria l’annonce, Larguet ne partira pas

Dans : OM.

Après un passage sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille en tant qu’entraîneur intérimaire, Nasser Larguet devrait finalement garder sa place à la tête du centre de formation du club phocéen.

Ces dernières heures, les médias envoyaient tous Nasser Larguet à Caen. En fin de contrat en juin prochain à Marseille, le prédécesseur de Jorge Sampaoli serait en froid avec Pablo Longoria, le nouveau président de l’OM. C’est donc pour cette raison que Larguet est annoncé sur le départ. S’il a confirmé des contacts avec Olivier Pickeu, le président du Stade Malherbe, où Larguet a déjà été le patron de la formation entre 1998 et 2001, Larguet n’exclut pas de rester à Marseille la saison prochaine. Et si l’on en croit la dernière déclaration de Longoria, une prolongation est belle et bien en route.

« Nasser est une personne qui a du respect pour notre club. Il a pris la responsabilité de l’équipe dans un moment très difficile. Nous, en tant que club, avons également beaucoup de respect pour Nasser. Il est une personne avec des valeurs humaines et des compétences sportives de très haut niveau. Il va continuer à l’OM. Notre intention est qu’il reste à l’OM, la saison prochaine et pour le futur. Il est l’un des meilleurs formateurs en Europe. Nous sommes très contents de son travail. Il est l’homme parfait pour l'OM, une personne avec des valeurs qui correspondent à celles du club et surtout avec un niveau de compétences très élevé, avec qui j’ai plaisir à travailler au quotidien et surtout dans la récente période. C’est une personne que nous voulons pour ce projet », a simplement lancé Longoria sur France Bleu. Une déclaration qui change tout, alors que tout le monde disait que le dirigeant espagnol allait bouleverser tout le secteur sportif du club marseillais, que ce soit pour les staffs à la formation ou la cellule de recrutement. Autant dire que Longoria ne fera pas non plus une grande révolution. Ce qui peut rassurer les supporters olympiens, sachant que Larguet est quand même loué pour ses qualités de formateur depuis son arrivée à l’OM en 2019.