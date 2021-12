OM : Longoria drague une ancienne pépite du Barça

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Bien que le budget de l’OM soit serré et surtout contrôlé par la DNCG, Pablo Longoria prépare déjà le mercato hivernal. Le président olympien surveille le latéral gauche d’Anderlecht, Sergio Gomez, tout comme plusieurs gros clubs européens.

L’OM va-t-il pouvoir se montrer actif l’hiver prochain ? La décision de la DNCG de continuer d’encadrer la masse salariale et le recrutement du club de Frank McCourt complique la situation. L’élimination en Ligue Europa n’arrange rien. Mais Pablo Longoria a montré qu’il était capable de réaliser de beaux coups avec peu de moyens. Si l’OM vend quelques joueurs, notamment Duje Caleta-Car, dont la cote est toujours élevée en Premier League, Marseille pourra éventuellement saisir quelques opportunités. Dans ce contexte, Pablo Longoria continue d’inscrire des noms dans ses listes. Le dernier en date s’appelle Sergio Gomez, selon les informations du Sun. Le joueur formé à la Masia (le centre de formation du FC Barcelone) réalise une superbe saison pour le moment avec Anderlecht.

L’OM, Manchester United, Rennes et bien d’autres sur Sergio Gomez

Avec 5 buts et 6 passes décisives en 16 matchs de Pro League (championnat belge), le latéral gauche espagnol a en effet tapé dans l’œil dans nombreux clubs européens, dont l’OM. Manchester United, Everton, Southampton, l’Inter Milan, l’Ajax et Villarreal sont aussi sur le coup. En Ligue 1, Rennes, Lille et Monaco surveillent également sa situation. Tout le monde s’arrache Sergio Gomez, pourtant mal parti à son départ du Barça. Transféré en janvier 2018 au Borussia Dortmund pour 3 ME, le jeune espagnol n’a pas réussi à se faire une place. Il a été prêté deux ans à Huesca, de 2019 à 2021 avant de filer l’été dernier à Anderlecht, où il démontre toutes ses qualités. Avec des moyens limités, l’OM risque d’avoir du mal à faire la différence dans le dossier. Surtout que Jordan Amavi, le seul latéral gauche de métier dans l’effectif, n’est pas utilisé par Jorge Sampaoli. Mais avec Pablo Longoria, tout est possible.