OM : Payet et Sampaoli, Daniel Riolo a peur pour Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Sans forcément proposer un football aussi enthousiasmant qu’au début de saison, l’OM avance en Ligue 1.

Entre son match en retard face à l’OL, et sa série de victoires contre Troyes et Nantes, la situation est devenue favorable dans la course au podium. Surtout que des équipes comme Nice, Rennes et l’OL perdent encore régulièrement des points. Les mauvaises performances en Europa League sont déjà oubliées, et ce sera encore plus le cas si Marseille termine sur le podium en fin de saison. Le chemin est encore long, mais Daniel Riolo y croit et tient à faire savoir sur RMC qu’il y a toujours cru. Le consultant estime toutefois que deux problèmes peuvent venir enrayer la machine : la folie de Jorge Sampaoli, et la présence ou non de Dimitri Payet.

Que serait l'OM de Sampaoli sans cet homme ?



Dimitri Payet est impliqué sur 21 buts en 23 matchs de Ligue 1 sous la direction du coach argentin ! 🔥



⚽️ 9 buts

🎯 12 passes décisives pic.twitter.com/kfvyCjf1kc — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 1, 2021

« Le podium, je le dis depuis le début ! Il y a juste un truc… C’est toujours une inconnue avec ces gars de caractère comme Sampaoli, Bielsa… Parfois, une étincelle peut tout faire dégoupiller. C’est ma seule réserve. Après, il ne faut pas que des mecs comme Payet se blessent parce qu’il y a des joueurs qui me semblent essentiels. Sinon, je ne vois pas ce que Marseille a de moins que d’autres équipes et pourquoi ils ne feraient pas podium ! Je vois l’OM sur le podium et je le dis depuis le début de la saison. Les dernières semaines quand ça allait moins bien, je n’ai pas participé à l’inquiétude générale…», a souligné Daniel Riolo, pour qui Jorge Sampaoli s’assurera qu’il n’y a pas de relâchement au sein de son équipe en cas de bonne passe. Mais en effet, quand Dimitri Payet n’est pas sur le terrain, l’OM ne présente pas du tout le même visage, et la présence du numéro 10 olympien est donc capitale pour atteindre les objectifs en fin de saison.